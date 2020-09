Torna il caos in Bielorussia, centinaia di persone arrestate (Di domenica 6 settembre 2020) centinaia di persone sono state arrestate nel corso delle proteste tenute oggi in Bielorussia contro il presidente Alexander Lukashenko. La notizia arriva direttamente da fonti governative. Lo ha detto all'agenzia russa Ria Novosti la portavoce del ministero dell'Interno, Olga Chemodanova. "centinaia di cittadini sono stati arrestati nel paese per aver partecipato a proteste non autorizzate - ha detto - non conosciamo il numero esatto, lo preciseremo domani mattina". Per tutta la giornata in Bielorussia hanno manifestato migliaia di persone contro il presidente Alexander Lukashenko. "Proteste non autorizzate" afferna ancora la portavoce del ministero dell'Interno, andate in scena nella capitale e in altre regioni del Paese. In mattinata il ministero aveva annunciato un ... Leggi su ilfogliettone

Il sogno di Gasly e Alpha Tauri,

