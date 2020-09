Sicurezza: Lamorgese, ‘governo deciderà quando portare in aula modifiche decreti’ (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – Sulle modifiche dei decreti Sicurezza “la mia parte l’ho fatta. Adesso sarà il governo nella sua complessità che deciderà quando portarli” in Parlamento. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. L'articolo Sicurezza: Lamorgese, ‘governo deciderà quando portare in aula modifiche decreti’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - La scelta del governo delle navi per la quarantena dei migranti sbarcati in Italia "nasce dall'esigenza di garantire anche le comunità locali" e non sono in chia ...

