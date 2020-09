Sea Watch getta la maschera: "Non porteremo mai i migranti in Germania" (Di domenica 6 settembre 2020) Francesca Galici L'ong continua a portare clandestini in Italia dal Nord Africa. E ora ammette i propri piani: "Non li porteremo mai in Germania" Sea Watch ha ottenuto quello che voleva e che aveva preteso prima di tornare in mare: un porto in Italia. Dopo aver fatto pressioni sui confini del Paese, alla nave attualmente operativa della Ong è stato concesso di entrare nel porto di Palermo. Qui, i migranti sono stati trasferiti a bordo della nave Allegra, l'ennesimo traghetto noleggiato dal governo per far fronte alle necessità di quarantena degli stranieri. Per giorni la Sea Watch 4 ha navigato a breve distanza dal confine delle acque territoriali italiane, dopo che Malta ha negato il suo consenso allo sbarco. Innumerevoli i messaggi lanciati dalle Ong che pretendevano il famoso ... Leggi su ilgiornale

