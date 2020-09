Scuola, 10 domande dei presidi alla Azzolina: “Chiarezza su lavoratori fragili, smartworking e pasto da casa” (Di domenica 6 settembre 2020) “Vogliamo chiarezza sulla questione dei lavoratori fragili; sulla gestione dello smart working del personale Ata; sui tempi dell’organico Covid; sulla sostituzione del personale assente; sull’utilizzo del pasto domestico”. Sono solo alcuni dei dieci punti critici che l’Associazione nazionale presidi ha chiesto di risolvere prima del 14 settembre. Oggi il presidente dell’Anp ha preso carta e penna e ha scritto ancora una volta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per avere certezze in merito a questioni che i dirigenti scolastici devono affrontare in vista della ripresa dell’anno scolastico. In primis c’è la questione dei lavoratori fragili che finora ha visto solo fumate nere: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nel decalogo delle criticità emerse dai presidi c’è anche il tema dell’organico integrativo. I dirigenti brancolano nel buio. Nei collegi docenti dei giorni scorsi hanno comunicato di non avere contez ...

