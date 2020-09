Sanremo 2021 può essere cancellato: annuncio di Amadeus (Di domenica 6 settembre 2020) Sanremo 2021, la 71esima edizione del Festival è in programma a marzo, ma per il conduttore e direttore artistico non esistono piani B Sanremo 2021, anche la prossima edizione del Festival della canzone italiana, la 71esima, sarà guidata da Amadeus che vestirà ancora i panni del conduttore e direttore artistico. Sarà la prima dopo la pandemia e proprio nella speranza che nei prossimi mesi i numeri dei contagi e la situazione generale sia migliore, si è deciso di svolgere la manifestazione a marzo e non a febbraio come avviene di solito. Ma per Amadeus non esistono piani B, anche in emergenza sanitaria: o sarà un Festival normale e non si farà. A Dogliani, in provincia di Cuneo, il conduttore l’ha dichiarato al ... Leggi su bloglive

fanpage : #Sanremo2021, 'Senza pubblico non si farà', l'annuncio a sorpresa di Amadeus - RumpleSil : RT @robebabi: Mettetevi la mascherina che qui c'è un Sanremo 2021 da proteggere - RumpleSil : RT @amaricord: Rimaniamo distanti oggi per poter vedere Sanremo 2021 a marzo - Gin_Miriam : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… - Novella_2000 : Amadeus si dice pronto a cancellare il Festival: ecco perché -