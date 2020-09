Sané: “Sto bene, ma non posso giocare una partita intera” (Di domenica 6 settembre 2020) Leroy Sané, nuovo centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha parlato dal ritiro della Germania in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Mi sento molto bene, adesso sono felice di essere tornato in campo dopo tanto tempo. Ero contento della mia prestazione, ma ovviamente mi manca ancora il ritmo della partita. Dire che sei al 100% dopo una singola partita è impossibile. Questo richiederà ancora qualche gara. Dopo un stop così lungo per un infortunio, ti stanchi molto più velocemente e sicuramente non puoi giocare 90 minuti. Insieme al tecnico della nazionale abbiamo deciso che domani gli farò sapere se sono pronto per giocare, poco prima del calcio d’inizio. Ma penso che domani andrà bene”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

