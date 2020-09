Regionali, Salvini: pronostico è 7 a 0, voto Campania sorprenderà (Di domenica 6 settembre 2020) "Io aspetto la sera del 21 per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in Campania e se dovessi fare un pronostico sui risultati quello che mi pongo come obiettivo è 7 a 0". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando delle prossime elezioni Regionali, nel corso di una conferenza stampa al Forum Ambrosetti. "Se puoi sognarlo puoi farlo, e ci stiamo lavorando", ha aggiunto. Leggi su ilfogliettone

