Ravello Festival, il maestro Gatti e l’Orchestra Mozart rubano la scena (Di domenica 6 settembre 2020) Trenta elementi sul Belvedere di Villa Rufolo non sono tanti. Lo spazio del palco del Ravello Festival è ampio e alcune volte mette i brividi a musicisti ed orchestrali non solo per l’altezza e per il fatto che sembra sospeso sul mare. I trenta elementi dell’Orchestra Mozart però hanno riempito il palco di musica come meglio, forse non si poteva. La Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore D 485 di Schubert, l’Idillio di Sigfrido di Wagner e la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550 di Mozart. Tutte pagine molto note ma che la direzione di Daniele Gatti, al suo primo concerto quale direttore musicale dell’ensemble, ha riempito di nuovi spunti e colori. Nel fresco settembrino della Città della Musica, 7o minuti di emozioni a tinte forti che restituiscono un ... Leggi su ildenaro

Geoff Westley a Ravello presenterà degli inediti.

