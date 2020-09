Poca mondanità ma tanta commedia - (Di domenica 6 settembre 2020) Luigi Mascheroni Sul red carpet non ci sono star planetarie. Però si riscopre il piacere di stare in sala Venezia. Finita la prima settimana, facendo i primi conti e incrociando le dita, la Mostra ha la meglio su pessimisti e cassandre, e sta facendo molto bene - da tutti i punti di vista, culturale e economico - alla città. Venezia è viva, viva Venezia. Ieri il New York Times ha pubblicato un lungo, entusiasta reportage dal Lido, raccontando che cosa significa ritornare nelle sale e celebrare il cinema dentro un sistema di sicurezza ineccepibile per quanto inflessibile (è vero: qui devi tenere la mascherina da quando esci dall'albergo per la prima proiezione delle 8,30 fino al rientro alla sera, per 14-16 ore di fila, con l'unica eccezione del pranzo e dei caffè: nella cittadella del cinema, dentro e fuori le sale, sei curato a vista), ... Leggi su ilgiornale

