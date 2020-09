Napoli, lutto nello spettacolo: addio a Gigi dei Fatebenefratelli (Di domenica 6 settembre 2020) La notizia si sparge in queste ore sulle pagine Facebook degli amanti dello spettacolo popolare napoletano: è morto , 85 anni portati benissimo, metà del duo duo comico Fatebenefratelli, accanto al ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lutto Napoli in lutto, addio al famoso comico vesuviano dei Fatenefratelli Il Fatto Vesuviano Gigi Imperatrice morto: lutto a Napoli, faceva parte dello storico duo comico Fatebenefratelli

Lutto nello spettacolo napoletano: è morto Gigi Imperatrice. Collaborò con D’Angelo e De Crescenzo

