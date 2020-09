Mara Venier alla prima di Vita in diretta con Alberto Matano (Anteprima Blogo) (Di domenica 6 settembre 2020) Parte domani pomeriggio su Rai1 una nuova era per Vita in diretta, lo storico programma della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La trasmissione beneficerà di un forte restyling che la modernizzerà ma allo stesso tempo la riporterà nell'alveo vincente di un programma che ha avuto da sempre un ruolo centrale nel pomeriggio della televisione italiana. Si torna quindi alla conduzione unica, che è sempre stata la vera forza di questa trasmissione e si torna con Alberto Matano in questo ruolo, che dopo l'esperienza dello scorso anno, anche a tratti spigolosa con Lorella Cuccarini, porta le sue qualità giornalistiche, ormai mixate con quelle di intrattenitore sviluppatesi oltre che nella stagione passata di VID anche in Photoshow su Rai3. ... Leggi su blogo

