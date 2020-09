Legionella: 'malati 2 pazienti morti' (Di domenica 6 settembre 2020) MILANO, 06 SET - In riferimento ai 16 casi di Legionella accertati nei giorni scorsi a Busto Arsizio, Varese,, in base alle informazioni fornite dall'Asst Valle Olona è importante precisare che i due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - MILANO, 06 SET - In riferimento ai 16 casi di legionella accertati nei giorni scorsi a Busto Arsizio (Varese), in base alle informazioni fornite dall'Asst Valle Olona è importante precisare c ...L'assessore Gallera conferma la "situazione sotto controllo" annunciata dal sindaco Antonelli. Ecco come si è mossa ATS Insubria e cosa fare per prevenire i contagi La Regione Lombardia conferma, con ...