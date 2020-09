Le incerte elezioni regionali in Toscana (Di domenica 6 settembre 2020) La sinistra vince da quando esistono le elezioni regionali, ma il 21 settembre le cose potrebbero andare diversamente Leggi su ilpost

BriganContraria : Domani in #Montenegro si terranno le elezioni più incerte della storia del Paese. Il partito di Djukanovic, leader… -

Regionali, i sondaggi: Toti avanti in Liguria, trionfo di Zaia in Veneto. Testa a testa fra Pd e centrodestra in Toscana e Puglia Toti e Zaia sfondano in Liguria e Veneto, mentre in Toscana e Puglia s ...Il 20 e 21 settembre 2020 si terrà un «election day», che accorperà elezioni regionali, comunali, suppletive (in Veneto e Sardegna) e referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamen ...