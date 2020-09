Lazio, Inzaghi spera: dopo Muriqi è vicino Fares. E torna di moda Kumbulla (Di domenica 6 settembre 2020) dopo l'allarme di Inzaghi il club biancoceleste accelera sul mercato in vista della Champions: non solo Muriqi, arriva anche Fares Leggi su 90min

OfficialSSLazio : ???? A distanza di 21 anni, mister Simone Inzaghi ha ricordato il suo primo gol in maglia biancoceleste a S.S.Lazio… - GruppoEsperti : #Lazio, #Inzaghi fa il punto della situazione #Fantacalcio - Notiziedi_it : Lazio, Inzaghi: ”Servono rinforzi, società mi ha promesso acquisti” - cn1926it : #Lazio, in arrivo l’attaccante per #Inzaghi: fatta per #Muriqi. Le cifre - rep_roma : Lazio, Inzaghi: ''Servono rinforzi, società mi ha promesso acquisti'' [aggiornamento delle 19:55] -