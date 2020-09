L’ Atalanta riabbraccia Ilicic dopo due mesi (Di domenica 6 settembre 2020) dopo oltre due mesi lontano dai campi( la sua ultima apparizione risale infatti all’11 lugluo, giorno della sfida contro la Juventus), l’ Atalanta riavra’ nuovamente a disposizione Josip Ilicic, che da domani riprenderà, seppur gradualmente, a lavorare al centro sportivo di Zingonia. Si è spesso parlato di motivi strettamente personali dietro l’assenza dello sloveno, costretto a saltare l’appuntamento più importante della stagione, ossia il quarto di finale di Champions League contro il Psg, sfumato solo nei minuti finali quando la semifinale sembrava a portata di mano. Ora, invece, Ilicic sembra aver ritrovato la luce in fondo al tunnel. Lo sloveno sembra sia stato molto turbato da quanto accaduto a Bergamo, durante la fase più critica ... Leggi su sport.periodicodaily

La giornata di lunedì dovrebbe essere quella buona per il ritorno in Italia di Josip Ilicic: l'Atalanta è pronta a riabbracciarlo dopo l'assenza. Sono quasi due mesi che non vediamo più il volto di Jo ...