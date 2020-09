Il Corsport e il disastroso bilancio Juventus: “ha solo sei milioni in cassa, difficile anche Suarez” (Di domenica 6 settembre 2020) Il Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni dedica una pagina ai conti disastrosi della Juventus, pagina firmata da Alessandro F. Giudice. Il club va verso una perdita di 69 milioni e con un fatturato di 570 milioni (al lordo delle plusvalenze) contro i 621 di un anno prima. È merso dalla relazione semestrale di Exor (la holding che controlla, tra le altre, Juventus). Il Corsport approfondisce. E mette in fila le perdite del club, che sono sempre più elevate. -19,2 milioni nel 2017/18 -39,9 nel 2018/19 -69 nel 2019/20 Dalla risalita dalla B, ha realizzato un solo vero utile di bilancio (nel 2017, grazie alla mostruosa plusvalenza-Pogba), ha chiuso in sostanziale pareggio altri 3 bilanci (2009, 2015, 2016) ma poi ha sempre perso. Tre ... Leggi su ilnapolista

