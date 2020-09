Gb, un morto e sette feriti in accoltellamenti a Birmingham | Raab: 'Nessuna ipotesi di terrorismo' (Di domenica 6 settembre 2020) Un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham. Lo ha reso noto la polizia locale britannica, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Pura_Vida69 : RT @CorriereCitta: Accoltellamenti in centro a Birmingham, un morto e sette feriti - CorriereCitta : Accoltellamenti in centro a Birmingham, un morto e sette feriti - ANNAQuercia : Un morto e sette persone ferite a Birmingham - Europa - ANSA - Mayflower014 : Un morto e sette persone ferite a #Birminghamin in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi pun… - marcuspascal1 : RT @CretellaRoberta: Un morto e sette persone ferite a Birmingham: Due dei feriti sono in gravi condizioni. La polizia non ha citato alcun… -