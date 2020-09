Formula 1, GP Italia: sul podio suona l’Inno di Mameli (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Grazie alla gara del pilota francese, l’Alpha Tauri è arrivata sul gradino più alto del podio e alla cerimonia di premiazione è stato suonato l’Inno di Mameli. In alto il VIDEO del momento. Leggi su sportface

