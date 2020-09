ESOF 2020 Trieste si congeda e passa il testimone all’Olanda (Di domenica 6 settembre 2020) Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.Durante la cerimonia di chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione criptatain fibra ottica con tecnologia quantistica italianaTrieste, 6 settembre 2020 – Sono stati cinque giorni all’insegna di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica, economia e ... Leggi su udine20

