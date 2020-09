Emergenza migranti, Lamorgese: “non posso mica affondarli i barchini” (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro dell’Interno Lamorgese si difende dagli attacchi sulla gestione dell’Emergenza sbarchi in Italia. “Non è colpa delle Ong”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, non può certo affondarli i barchini e i barconi che arrivano in Italia pieni di migranti. Ecco perché non si ferma l’Emergenza sbarchi. Semplice, ma efficace. Lamorgese sa che per fermare tutto bisogna lavorare a monte del problema, quindi da dove i disperati partono, ma sa che sta fallendo anche questo tipo di mediazione. E allora, il Viminale non sa più che pesci prendere. “Parliamo sempre di bloccare di sbarchi… – ha detto Lamorgese – Non devono partire. Ci sono ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza migranti C’è davvero un’emergenza migranti a Lampedusa? - Annalisa Camilli Internazionale Coronavirus in Sicilia, altri 114 casi. Positivi 10 migranti sulla motonave Allegra

Covid-19: in 7 giorni in Sicilia mai così tanti contagi da aprile, ecco perchè non c’è emergenza

Sono 114 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24. In particolare, 10 sono riferibili ai migranti della motonave Allegra, che si trova davanti al porto di Trapani. Complessivamente, allo ...La settimana appena passata in Sicilia è stata la peggiore in assoluto da 5 mesi per crescita dei contagi. Tra il 5 e il 12 aprile, infatti, si erano superati i 400 casi di coronavirus in 7 giorni (43 ...