Djokovic squalificato dagli UsOpen: ha colpito alla gola il giudice di linea (Di domenica 6 settembre 2020) . Incredibile quanto accaduto durante il match con Carreno Busta. Djokovic ha colpito con la racchetta una pallina e l'ha indirizzata verso la giudice di linea che è stata colpita alla gola ed è crollata a terra. Il tennista serbo non sembra averlo fatto

