Cremonese, Bisoli su Gaetano: "Mi chiama tutti i giorni per tornare, giocherà trequartista" (Di domenica 6 settembre 2020) Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, dopo il prestito dello scorso anno a Cremona potrebbe tornare a giocare nel club grigiorosso. Leggi su tuttonapoli

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Bisoli: 'Gaetano giocherà come trequartista, mi chiama tutti i giorni, vuole tornare da noi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Bisoli: 'Gaetano giocherà come trequartista, mi chiama tutti i giorni, vuole tornare da noi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Bisoli: 'Gaetano giocherà come trequartista, mi chiama tutti i giorni, vuole tornare da noi' - apetrazzuolo : CREMONESE - Bisoli: 'Gaetano giocherà come trequartista, mi chiama tutti i giorni, vuole tornare da noi' - napolimagazine : CREMONESE - Bisoli: 'Gaetano giocherà come trequartista, mi chiama tutti i giorni, vuole tornare da noi' -