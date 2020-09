Covid, il virologo Pregliasco mette in guardia: «Attenti ai bancomat e ai distributori di bevande» (Di domenica 6 settembre 2020) «C’è molta attenzione sull’importanza delle mascherine. Ma mi sembra si ponga meno enfasi sul ruolo anti-Covid del lavaggio delle mani. In particolare, dopo aver toccato i tasti del bancomat, quelli dei distributori di bibite e le pulsantiere degli ascensori». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. «Bene dunque la mascherina, ma dopo aver toccato queste superfici ricordiamo sempre di lavare o igienizzare le mani». Il virologo Pregliasco su test e virus morto I numeri della pandemia di Covid-19 potrebbero essere sovrastimati, perché i test rilevano anche virus morto. «È possibile e se ne discute, ... Leggi su secoloditalia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. I nuovi casi di contagio in Italia delle ultime 24 ore sono 1.695, 16 i morti. L’indice Rt è arrivato a 1,1 ...

IL FOCUS

Come sarà la ricreazione? La vecchia ricreazione, quella in cui era possibile mangiare un panino tra i banchi o giocare con i compagni, non ci sarà più: non sarà possibile infatti muoversi all’interno ...

