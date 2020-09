Barcellona, Messi si allenerà da lunedì: comincia un anno complicato per la Pulce (Di domenica 6 settembre 2020) Leo Messi da lunedì tornerà a disposizione di Ronald Koeman e del Barcellona per i primi allenamenti dopo il lungo tira e molla per la cessione con la società blaugrana, che non ha voluto saperne di lasciare andare l’argentino. La Pulce, di fatto, è un separato in casa catalana, ma dovrà per forza di cose fare buon viso a cattivo gioco in quest’ultima annata, cercando di riconquistare la fiducia di compagni e tifosi. Il rapporto con la dirigenza, invece, resta pessimo. Leggi su sportface

