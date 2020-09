Us Open: Tsitsipas fuori da Coric dopo 6 match point mancati (Di sabato 5 settembre 2020) La notte newyorkese regala a Novak Djokovic la 26a vittoria consecutiva della stagione, ottenuta con il facile successo per 6-3 6-3 6-1 sul tedesco Jan Lennard Struff, già battuto la settimana scorsa ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Tennis, #Us Open: #Tsitsipas fuori da #Coric dopo 6 match point mancati! Aspettando #Berrettini e #Caruso - Gazzetta_it : #Tennis, #Us Open: #Tsitsipas fuori da #Coric dopo 6 match point mancati! Aspettando #Berrettini e #Caruso - MarioTramo : - sportface2016 : #UsOpen, le parole di Stefanos #Tsitsipas dopo la bruciante sconfitta contro Borna #Coric - OA_Sport : US Open 2020, risultati 4 settembre tabellone maschile: Novak Djokovic agevolmente agli ottavi di finale, clamorosa… -