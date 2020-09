Uomini e Donne: Volano Stracci Tra Pamela Barretta ed Enzo Capo! (Di sabato 5 settembre 2020) Una ex coppia protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sta catalizzando il gossip in queste ore con una feroce litigata trash tramite social. Si tratta di Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ecco cosa sta succedendo in queste ore. In queste ore una coppia protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sta dando spettacolo tramite social con una litigata epica al limite del trash. Stiamo parlando di Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si erano conosciuti nella scorsa stagione di Uomini e Donne e dopo essersi fidanzati hanno poi deciso di chiudere la frequentazione. Nelle prossime puntate del Dating Show di Maria De Filippi assisteremo quindi ad una accesa discussione tra dama e cavaliere i ... Leggi su gossipnews.tv

