Uomini e Donne: crisi tra Sara e Sonny? Parla l’ex corteggiatore (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo giorni di voci su una crisi tra la coppia, Sonny ha rotto il silenzio. Ecco che cosa sta succedendo Uomini e Donne: Sara e Sonny in crisi? Sara Shaimi è stata una delle troniste della scorsa stagione di Uomini e Donne. Purtroppo il suo percorso è stato interrotto bruscamente dalla sospensione del programma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Tuttavia, Sara ha fatto comunque la sua scelta. In studio si era concentrata molto nella conoscenza con tre corteggiatori: Giuseppe Nastasi, Matteo Guidetti e Sonny Di Meo. Se con Giuseppe Sara ha avuto molti scontri e alla fine l’ha chiamato dicendo che non era la ... Leggi su kontrokultura

elenabonetti : .@DaniSbrollini guida su una strada straordinaria donne e uomini pronti a impegnarsi per la loro comunità. Lo fa co… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - peoplexplanet : #Brasile: parità di salario per uomini e #donne della nazionale di #calcio. #diritti - Nicola23453287 : RT @leleunz77719427: Noto una sovrabbondanza di uomini con il ciclo e donne con le palle, qualcosa è andato storto. -