"Un trattamento disumano". Papà ricoverato e Barbara Berlusconi sfregiata, l'affondo di Rita Dalla Chiesa: "Chi si deve vergognare" (Di sabato 5 settembre 2020) Accuse incrociate, articolesse ed insinuazioni, gli insulti di Carlo De Benedetti, retroscena al sapor di fango che additano i figli, in particolare Barbara. Dopo la positività e il ricovero di Silvio Berlusconi il "circo" è impazzito, in quello che Rita Dalla Chiesa definisce un "trattamento" disumano della famiglia del leader di Forza Italia. Lo sfogo della conduttrice piove su Twitter, dove scrive: "Posso dire che trovo disumano tutto quello che la famiglia di Berlusconi è costretta a subire in queste ore? Posso dire che è vergognoso questo buttare fango e responsabilità sulla figlia?", e qui il riferimento è chiaramente a Barbara, che si è duramente sfogata con la ... Leggi su liberoquotidiano

