Un altro passo per lo Xiaomi Redmi 7 con aggiornamento stabile MIUI 11 (Di sabato 5 settembre 2020) Lo Xiaomi Redmi 7 ha una veneranda età ma si difende decisamente bene dagli “acciacchi” del tempo. Un nuovo aggiornamento è appena partito per questo esemplare molto diffuso anche dalle nostre parti, soprattutto nel 2019 ma anche nel 2020, perché spesso in cima ai best seller della categoria smartphone di Amazon e non solo. Cosa è in serbo ancora per questo dispositivo non più giovanissimo? Decisamente è il caso di scoprirlo. Va chiarito subito che l’update in questione per lo Xiaomi Redmi 7 è in versione stabile. Non si tratta dunque di un rilascio non definitivo ma di un pacchetto certificato che, proprio per questo motivo, non dovrebbe comportare alcuna controindicazione. La fonte GizChina.com segnala la build ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : altro passo Arturo Vidal e l'Inter, altro passo avanti. Ma ancora il Barça non ha dato il via libera TUTTO mercato WEB Uri, dal dolore alla solidarietà: «Marta guarita dal tumore e ora io aiuto la ricerca»

SASSARI. Neuroblastoma, solo a pronunciare la parola si prova fastidio. Ma la malattia è peggio: è un nemico subdolo che si presenta con i sintomi dell’influenza e intanto colpisce le cellule nervose ...

Constitutional Circus: il progetto che guarda con occhio critico all’Europa e alla società

“La politica è un circo!”. Con questa espressione vengono spesso definite in maniera dispregiativa le vicende istituzionali della politica nostrana con fantasiosi accostamenti tra politici e pagliacci ...

