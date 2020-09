The Legend of Zelda riceverà lo stesso trattamento di Super Mario al suo 35esimo compleanno nel 2021? (Di sabato 5 settembre 2020) Qualche giorno fa, Nintendo ha sorpreso tutti con un Direct a sorpresa dedicato a Super Mario e al suo 35esimo anniversario. In pochi minuti, sono stati annunciati parecchi titoli e diverse sorprese.Fra queste, abbiamo una riedizione di Super Mario 3D World con l'inedita espansione Bowser's Fury, un particolare battle royale sulla falsariga di Tetris 99, intitolato Super Mario 35, un Mario Kart con veri modellini dotati di telecamera a realtà aumentata per gareggiare dentro la propria abitazione e perfino una raccolta che contiene i tre capitoli più famosi di Super Mario in 3D, ovvero Super Mario 64, Super Mario Sunshine e ... Leggi su eurogamer

L’ eleganza senza tempo delle auto d’epoca, nel magico borgo di Montalcino. L’associazione Legend Colli Senesi, che conta più di 180 soci, propone per sabato 12 un appuntamento dedicato a tutti gli ap ...

Classifica giapponese, Captain Tsubasa: Rise of New Champions delude al debutto

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha debuttato solo in sesta posizione nella classifica giapponese, deludendo le aspettative sia su Nintendo Switch che su PS4. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 04/09 ...

