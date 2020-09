"The Duke", quando la realtà supera la fantasia (e diverte) - (Di sabato 5 settembre 2020) Luigi Mascheroni Helen Mirren è la moglie dello strepitoso Jim Broadbent, sessantenne fallito che ruba un Goya dalla National Gallery Venezia - Per fortuna del cinema, ci sono gli inglesi. Altrimenti come fai a divertirti così? Fuori concorso ieri al Lido è passato The Duke. Segnatevelo. Film delizioso. Perfetto nel genere commedia, con il miglior humor inglese possiate immaginare. Perfetto nella regia: di Roger Mitchell, mister Notting Hill, giusto per inquadrare il tipo. Perfetto soprattutto nella sceneggiatura (da un fatto di cronaca) firmata da Clive Coleman e Richard Bean. Perfetto nei tempi (95 minuti, la durata aurea), perfetto nel colpo di scena del (sotto)finale, e soprattutto per i due protagonisti: Helen Mirren, impeccabile sia quando indossa la corona della Regina Elisabetta sia quando come ... Leggi su ilgiornale

