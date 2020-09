Tajani non teme ripercussioni sulle Regionali: "La miglior risposta è impegnarci per il voto" (Di sabato 5 settembre 2020) Chi accende una miccia polemica è Matteo Salvini, parlando a 'Fatti e Misfatti' su Tgcom24. 'Faccio gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi e rabbrividisco di fronte a quelle persone che ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Tajani non Berlusconi. Tajani: "Non preoccupato, ma dispiaciuto". Fdi: "Tenace combattente" Rai News Tajani non teme ripercussioni sulle Regionali: "La miglior risposta è impegnarci per il voto"

C'è la riconoscenza di Alberto Cirio che ricorda quanto gli sia stato vicino il Cavaliere quando è stato colpito dal Covid. C'è il dispiacere umano di Antonio Tajani. C'è l'invito di Matteo Salvini al ...

Berlusconi ricoverato per Covid, Tajani e Toti: "Attendiamo i bollettini medici, ma il Cavaliere è una 'pellaccia'"

E' previsto oggi pomeriggio alle ore 16 un bollettino medico sulle condizioni sanitarie del Cavaliere Silvio Berlusconi, ricoverato presso l'ospedale San Raffaele per accertamenti dopo risultato posit ...

