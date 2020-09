“SuperBonus 110%”: l’ordine degli Ingegneri di Benevento organizza un evento formativo (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento ha organizzato un evento formativo per i propri iscritti e per i cittadini interessati alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici. Relazionerà l’Ing. Domenico Prisinzano, responsabile del “Laboratorio SUpporto Attiiità Programmatiche per l’efficienza energetica” dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA – L’evento verterà sui contenuti dell’art 119 del D L 34 2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n 77 alla luce del decreto ... Leggi su anteprima24

