Scuola: un genitore su 5 in Lombardia teme di non riuscire a pagare la mensa (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo l’indagine «La Scuola che verrà» realizzata da Ipsos, il 43% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione, con i nonni che tornano a essere un pilastro nel 23% dei casi mentre solo le mamme (9%) sarebbero disposte a ridurre l’orario di lavoro o a rinunciare all’attività lavorativa a differenza dei papà (1%). Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola genitore

Livorno, nella mattinata del 4 settembre il sit-in per protestare contro la pista ciclabile: "E con l'apertura delle scuole sarà un disastro" LIVORNO. Negozianti e residenti di via Galilei, sul piede ...(ANSA) - CATANZARO, 05 SET - Incertezza e preoccupazione, anche in Calabria, per la riapertura dell'anno scolastico. Lo rileva Save The Children in una nuova ricerca "La scuola che verrà: attese, ince ...