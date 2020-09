"Risorse disponibili già a inizio 2021", chiede Sergio Mattarella (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - "I cittadini vivono con ansia il presente e guardano al futuro con incertezza: il processo di varo del piano di ripresa deve procedere con grande rapidità per rendere disponibili le Risorse già all'inizio del 2021". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Leggi su agi

fisco24_info : 'Risorse disponibili già a inizio 2021', chiede Sergio Mattarella: AGI - 'I cittadini vivono con ansia il presente… - Agenzia_Italia : 'Risorse disponibili già a inizio 2021', chiede Sergio Mattarella - Ambrosetti_ : 'll processo di approvazione dei Governi dei meccanismi del fondo per la ripresa devono procedere necessariamente c… - paololibassi : @FMCROfficial Secondo me siamo noi a non voler intavolare trattative per l’acquisto a titolo definitivo, dopo Tonal… - Enrico_Casalino : @TitoDiPersio La salute del caimano mi e’ del tutto indifferente. Ha tutte le risorse disponibili. E’ stato un dann… -