Nave trasformata in discoteca, clandestini in festa a spese degli italiani. Il web in rivolta (video) (Di sabato 5 settembre 2020) Navi-discoteca e clandestini che si sollazzano a nostre spese lanciandosi in balli e canti. Sui migranti, cominciano ad essere “curiose” le cose che governo e tv evitano accuratamente di mostrare e commentare. Tra le tante, ecco le segnalazioni postate su Twitter dal sito RadioSavana sulle navi trasformate in discoteche galleggianti a cielo aperto. Sui trafficanti della Sea Watch 4 che scaricano 350 migranti africani in Italia, poi trasferiti sulla Nave “Allegra” per una crociera da sogno nel lusso più sfrenato. Sui cori intonati quando il porto siciliano è già in vista. Ecco allora nei video postati a piè di pagina giusto qualche esempio su come gli immigrati “disperati” si intrattengono prima dello sbarco. E tutto a spese ... Leggi su secoloditalia

