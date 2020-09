Napoli, Karnezis: «In azzurro due anni indimenticabili» (Di sabato 5 settembre 2020) Il portiere greco ha salutato il Napoli, dopo essersi trasferito al Lille Orestis Karnezis, trasferitosi dal Napoli al Lille, ai microfoni di Radio Marte ha salutato il club azzurro. «Al Napoli ho vissuto due anni indimenticabili. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, e quella serata ognuno di noi la ricorderà per sempre. Terzo portiere? Sicuramente non è facile, arriva la domenica e non sei la prima scelta. Ci vuole esperienza per gestirlo. Venendo a Napoli sapevo già il mio ruolo. Mi ha convinto Alessandro Nista. Mi aveva già spiegato la situazione dei portieri, e nonostante fossi titolare nel club ed in nazionale ho accettato. Anche perché era un onore per me giocare per il Napoli, ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? #Karnezis “Grazie Napoli! Fiero di aver indossato questa maglia” ?? - claudioruss : #Karnezis: 'Il ruolo del portiere è particolare: la rotazione non è semplice e non aiuta sempre. #Gattuso preferisc… - ItaSportPress : Karnezis saluta il Napoli: 'Biennio indimenticabile. A Meret serve tempo' - - AlexBonoVox1 : RT @Pippoevai: Il mio amico @YannFossurier sul sito di @France3tv s'interroga sulle esagerate valutazioni date a Karnezis e a 3 calciatori… - YannFossurier : RT @Pippoevai: Il mio amico @YannFossurier sul sito di @France3tv s'interroga sulle esagerate valutazioni date a Karnezis e a 3 calciatori… -