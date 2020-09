Minacce e insulti contro Rosa Capuozzo. La sua colpa? Aver scelto il centrodestra (Di sabato 5 settembre 2020) Azzolina, Fedeli, Fornero, Bellanova, no. Non si possono neanche criticare. Perché l’accusa è quella di essere sessisti. Gli haters però possono minacciare e insultare una politica di centrodestra come Rosa Capuozzo senza che nessuno protesti. Boldrini dove sei? Nessuno finora ha infatti battuto ciglio. Nessuna parlamentare grillina, nessun esponente di sinistra. Non è perveuta la Boldrini, che in genere queste cose le nota. Soprattutto quando si tratta di compagne di maggioranza. Insomma, nessuno si indigna, solidarizza con l’ex sindaco di Quarto. La morale è tutta qui. Se stai col centrodestra puoi essere trattata come carne da macello. Prendete il recente fatto di cronaca. Rosa Capuozzo ha denunciato lo schifo a 5 Stelle Nome e ... Leggi su secoloditalia

