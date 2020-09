Matteo Salvini Venezia 77, in smoking per Francesca Verdini: il bacio sul Red Carpet (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Salvini Venezia 77, arrivo in “grande stile”. Il leader della Lega e Francesca Verdini sbarcati al Lido per assistere alla proiezione di ‘Padrenostro’, la pellicola con protagonista Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce, ispirata alla vicenda vera dell’attentato del 14 dicembre del 1976 al vice questore Alfonso Noce, padre del regista, per mano dei Nuclei armati proletari, in cui sono morti il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zichittella. Un ruolo importante per Favino chiamato ad interpretare ancora una volta personaggi storici: è stato Bettino Craxi in “Hammamet” di Gianni Amelio e il pentito Buscetta de “Il Traditore” di Marco Bellocchio. leggi anche l’articolo —> Georgina Rodriguez a ... Leggi su urbanpost

fanpage : Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - Mov5Stelle : Da Matteo Salvini sempre le solite bugie su campi rom e illegalità: @virginiaraggi lo smaschera con i fatti ???… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: «LA SINISTRA ERA DALLA PARTE DEI LAVORATORI, OGGI IL PD RIVUOLE LA FORNERO» - AmadeoGiulia : Ciò che mi fa ridere è che Salvini è sbarcato a Venezia come un influencer qualsiasi, foto col bacio alla compagna,… - amore_grammi1 : RT @perchetendenza: 'Favino': Per la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia e per aver specificato che Matteo Salvini non è s… -