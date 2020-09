Mattarella sprona Ue e governo, subito risorse e debito buono per i giovani (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - La Ue ha risposto con ambizione alla crisi della pandemia da coronavirus e ora ha davanti a sè un'occasione unica: deve mettere a disposizione in fretta le risorse del Next generation, già all'inizio del 2021, e deve usare il debito aiutando le nuove generazioni con riforme e infrastrutture, senza compromettere le loro speranze. Sergio Mattarella interviene al Forum Ambrosetti con un videocollegamento dal Quirinale e, 'intervistato' da Enrico Letta, disegna per la prima volta dopo la pausa estiva un quadro definito per l'autunno e l'inverno. Al centro, ovviamente, la crisi Covid, le ansie dei cittadini e la risposta della Ue che, a differenza del 2008, è stata "ambiziosa" e "all'altezza dello spirito dei padri fondatori" perché "ha assunto decisioni coraggiose e innovative". Le incertezze per il futuro "I cittadini ... Leggi su agi

