Mattarella | L' UE ha mostrato la sua forza propulsiva

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in collegamento con la 46esima edizione del Forum Ambrosetti, partito ieri a Villa D'Este (Cernobbio), con un messaggio che ha sottolineato come la crisi del COVID-19 sia stata uno spartiacque per l'Unione Europea e come la stessa UE abbia reagito in modo coraggioso:In pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, che soltanto qualche settimana prima apparivano fuori portata, ha avuto l'effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo evidente che trincerarsi dietro a una presunta propria autosufficienza non è la risposta a una nemico sconosciuto e aggressivo. L'Unione Europea ha mostrato la sua capacità di ritrovare l'autentico spirito dei padri fondatori, basandosi sulle fondamenta, sui valori come solidarietà e la responsabilità

