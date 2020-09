Luigi Di Maio vuole riprendersi il M5S: «Ci serve un leader» (Di sabato 5 settembre 2020) A duecento giorni dal clamoroso passo indietro da «capo politico» del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio torna a parlare di leadership. Lo fa dal forum Ambrosetti di Cernobbio, tracciando una relazione diretta tra il M5S e il governo. «Abbiamo bisogno di una leadership votata, legittimata e in grado di affrontare le sfide del governo della settima potenza mondiale», dice Di Maio. Il ministro degli Esteri non scioglie uno dei nodi che attanaglia i 5 Stelle da settimane, lasciando aperta … Continua L'articolo Luigi Di Maio vuole riprendersi il M5S: «Ci serve un leader» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

SkyTG24 : 'Rabbrividisco quando penso che poteva essere al Governo di questa nazione chi oggi va nelle piazze a dire che la m… - Rinaldi_euro : Però per “risparmiare” propongono il taglio dei parlamentari tanto Conte va avanti a colpi di DCPM e se ne frega de… - davidealgebris : La più grande truffa della Storia. La casta degli idioti e dei bugiardi Luigi Di Maio e il liceo dei “Pomigliano… - RobertoFerramol : RT @Robertam_63: Siamo tutti orgogliosi di te @AntoLari1986...sei una forza della natura! E stasera a #Bari hai portato Luigi Di Maio, Laur… - brichiel : RT @Robertam_63: Siamo tutti orgogliosi di te @AntoLari1986...sei una forza della natura! E stasera a #Bari hai portato Luigi Di Maio, Laur… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio

Eppure, sulla carta funziona. Per non dire dei tanti relatori presenti in ologramma, una soluzione magica e costosissima che non possono permettersi nemmeno i musei più qualificati, e che dunque, intu ...Prima che un movimento, o un partito, o una setta, i Cinque Stelle sono oggi un formicaio impazzito. La dimensione della tragedia è chiara a tutti loro: due parlamentari su tre, ossia quasi duecento t ...