Lang Lang suona Bach: "Una medicina per questi tempi difficili" (Di sabato 5 settembre 2020) In tempi di crisi la musica può essere la migliore medicina. In particolare Johann Sebastian Bach. Ne è convinto l'estroso pianista cinese Lang Lang che ha deciso di confrontarsi con uno dei mostri sacri della musica di tutti i tempi. Durante il confinamento Lang Lang è riuscito a incidere, dopo decenni di preparazione, l'album che interpreta le "variazioni Goldberg". "Credo che la musica, in questi tempi così particolari, sia una buona medicina", ha detto. "Personalmente credo che, in particolare di questi tempi, ci sia bisogno di composizioni fantastiche dotate di un potere ...

Milano, 5 set. (askanews) - In tempi di crisi la musica può essere la migliore medicina. In particolare Johann Sebastian Bach. Ne è convinto l'estroso pianista cinese Lang Lang che ha deciso di confro ...

Morto don Toiu, il prete operaio dell’Alta Langa che costruiva muretti a secco

E’ morto questa notte (venerdì 4 settembre) all’ospedale di Asti don Vittorio Delpiano, 73 anni, per tutti don Toiu, parroco dell’Alta Langa che, anni fa, aveva scelto di restaurare l’antico monastero ...

