Karpinski: libri, amici, ritratti di un testimone del ’900 (Di domenica 6 settembre 2020) Nella mezza dozzina di mail che, in questi ultimi anni, ho avuto la fortuna di scambiare con Wojeciech Karpinski – e l’unica volta che ci siamo incontrati, a Parigi, nel suo bell’appartamento in rue Fornin, Place de l’Italie, tappezzato (non soffocato) di libri sceltissimi, quadri e disegni di artisti amici – un motivo tornava e ritornava: il tempo corre, non tutto si può leggere, scrivere, progettare. Ars longa vita brevis, insomma. E non che la vita di Karpinski sia stata … Continua L'articolo Karpinski: libri, amici, ritratti di un testimone del ’900 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

