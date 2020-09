“Il Borgo e il fiume”, ad Apice conferenza per il rilancio della zona (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Borgo di Apice e il fiume Calore saranno per il terzo anno consecutivo al centro di un tavolo tematico in cui si discuterà di idee di rilancio e criticità territoriali. La location scelta per l’edizione 2020 de “Il Borgo e il fiume” sarà l’aula consiliare del Comune di Apice, la data, lunedì 7 settembre, a partire dalle 18 e 30. Solo una quarantina di persone potrà seguire l’incontro in presenza. Dalla pagina Facebook del Comune di Apice sarà invece trasmessa la diretta streaming e sempre sul profilo dell’Ente sarà disponibile un ulteriore link della piattaforma GotoWebinar. Lo spirito che accomuna le persone coinvolte nel tavolo di sviluppo ... Leggi su anteprima24

