Getta materassi in via Fondo Romeo e le telecamere lo riprendono: multa da 600 euro (Di sabato 5 settembre 2020) E' caduto nella 'rete' delle telecamere installate in via Fondo Romeo e via Calliope, il primo incivile ripreso mentre depositava materassi nella discarica abusiva. Grazie al video, visionato ... Leggi su cataniatoday

