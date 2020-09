Ferrari, crisi senza fine (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - Una crisi senza fine che non accenna a fermarsi. Continua il momento nero della Ferrari che centra a Monza la peggior qualifica mondiale , con Leclerc e Vettel fuori dallq eualifiche. Laconico ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Leclerc: “Non troviamo la soluzione”. Vettel: “Caos traffico, uscito al momento sbagliato” - CorSport : Incredibile #Binotto: 'La #Ferrari non è in crisi' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Leclerc: “Non troviamo la soluzione”. Vettel: “Caos traffico, uscito al momento sbagliato” - flamminiog : RT @Eurosport_IT: La crisi Ferrari continua ?? L'invito di #Leclerc è di rimanere motivati ?? ?? - GladinoroRifici : @PaoloCond ...obiettivamente @PaoloCond ...a prescindere quale sia il motivo di questa crisi... è inammissibile che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari crisi

ROMA – Una crisi senza fine che non accenna a fermarsi. Continua il momento nero della Ferrari che centra a Monza la peggior qualifica mondiale, con Leclerc e Vettel fuori dallq eualifiche. Laconico i ...Nuovo record negativo per Ferrari: sia Vettel che Leclerc non raggiungono il Q3 alle qualificazioni del GP di Monza.