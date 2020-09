De Benedetti fa gli auguri a Berlusconi ma dice che è comunque stato «nocivo al Paese» e «un imbroglione» (Di sabato 5 settembre 2020) Se quello di Carlo De Benedetti a Silvio Berlusconi era un augurio, di certo non è passato inosservato come quelli che tante personalità – della politica, dell’editoria, dello spettacolo – hanno rivolto all’ex presidente del Consiglio in questi giorni del suo ricovero al San Raffaele di Milano, colpito dal coronavirus e, di conseguenza, dal principio di una polmonite bilaterale. LEGGI ANCHE > Tommaso Labate spiega che Berlusconi presenta tracce di polmonite bilaterale De Benedetti contro Berlusconi, lo strano augurio al Festival di Dogliani Dal Festival della tv di Dogliani, infatti, De Benedetti – che sta per lanciare tra dieci giorni la sua ultima creatura a livello editoriale, Domani – ha ... Leggi su giornalettismo

