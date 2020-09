Coronavirus nel Lazio: ecco i Comuni con più casi attualmente positivi (Di sabato 5 settembre 2020) Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui undici sono i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna e due dall’Ungheria. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.037 (+4), il numero delle persone attualmente positive è salito a 446 (+11), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 51% rispetto al picco massimo). Nel grafico la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Open_gol : Nel video spiega con ironia che se non ci si protegge l’alternativa alla mascherina potrebbe essere un respiratore… - GuglielmoZambe2 : RT @Pgreco_: @nzingaretti Parlane con questo tipo un po’ strano che lo negava quando c’era davvero - Barabba1 : RT @ksnt63: Oltre 870.000 morti di #COVID19 nel mondo Ma voi fatela pure sta pagliacciata oggi a #Roma #5settembre -