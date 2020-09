Coronavirus, Gismondo: in Lombardia “2 errori durante l’emergenza”, “ora verso una fase con tantissimi positivi e pochissimi malati” (Di sabato 5 settembre 2020) “Eravamo pronti come laboratorio, ma a noi hanno chiesto di fare tamponi solo ai malati, ai soggetti gravi” e non agli asintomatici. “Un altro errore” è stato quello relativo alla gestione delle Rsa “dove sono stati messi a contatto i positivi” con gli anziani presenti. “Il 40% dei morti in Lombardia è stato proprio nelle Rsa“: è quanto ha sottolineato Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuta alla Festa del “Fatto Quotidiano”, in riferimento alle differenze di gestione dell’emergenza Coronavirus tra Veneto e Lombardia. “La curva in Veneto è partita a razzo e poi si è ... Leggi su meteoweb.eu

Frafavaro49 : Il vacino - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Italia: Gismondo: 'Non credo nel vaccino sicuro a fine anno' - Fabiusfax : Qui invece si abbassano i toni dell'allarme. Ed è l'ennesima notizia in questo senso degli ultimi giorni. - GiuseppeDAdamo7 : La Gismondo non ha più dubbi: 'Ecco tutta la verità sul vaccino' - - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Gismondo: 'Non credo nel vaccino sicuro a fine anno' -